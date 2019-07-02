Бутина экстремально похудела в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина потеряла почти 20 килограммов за время нахождения в американской тюрьме. Об этом рассказал РИА Новости отец осужденной Валерий Бутин.
По словам мужчины, в настоящее время Мария весит 40 килограммов при росте 170 сантиметров. Потеря веса связана со стрессом и условиями питания и содержания в тюрьме, сообщает RT. В то же время Бутина занимается спортом и преподает английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятностей женщинам, которые отбывают вместе с ней срок.
Напомним, Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Женщину признали виновной в "сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом". Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, передает телеканал "360".
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