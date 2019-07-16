В российские аэропорты возвращаются "курилки"

Установка комнат, оборудованных вентиляционными системами,
оградит от табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и
детей, отметил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Парламентарий напомнил о запрете на курение в общественных местах. "Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курение происходило там, где не находятся люди", – отметил заместитель председателя Госдумы.
Зачастую зарегистрированные на рейс пассажиры, а также те, кто находится в транзитной зоне аэропорта, не соблюдают установленные ограничения на курение. "Предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", - сказал Неверов.
С 2013 года в помещениях и на территории российских аэропортов действует полный запрет на курение. Принятый в первом чтении нормативно-правовой акт о специальных местах для курильщиков был инициирован членом фракции "Единая Россия", первым заместителем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.
Напомним, в ходе пленарного заседания 16 июля Госдума также приняла поправки в законодательство о технических средствах для тайного сбора информации. Законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.
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