В российские аэропорты возвращаются "курилки"

В транзитных зонах аэропортов, а также в местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, появятся специальные помещения для курения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.



Установка комнат, оборудованных вентиляционными системами, оградит от табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей, отметил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.



Парламентарий напомнил о запрете на курение в общественных местах. "Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курение происходило там, где не находятся люди", – отметил заместитель председателя Госдумы.

Зачастую зарегистрированные на рейс пассажиры, а также те, кто находится в транзитной зоне аэропорта, не соблюдают установленные ограничения на курение. "Предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", - сказал Неверов.

С 2013 года в помещениях и на территории российских аэропортов действует полный запрет на курение. Принятый в первом чтении нормативно-правовой акт о специальных местах для курильщиков был инициирован членом фракции "Единая Россия", первым заместителем думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.

Напомним, в ходе пленарного заседания 16 июля Госдума также приняла поправки в законодательство о технических средствах для тайного сбора информации. Законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.