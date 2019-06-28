Володин осмотрел строящийся аэропорт "Гагарин"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил строящийся аэропорт "Гагарин". Вместе с главой Росавиации Александром Нерадько председатель нижней палаты оценил степень готовности новой воздушной гавани.



Рядом с аэропортом построен современный остановочный пункт. Планируется, что в воздушную гавань будут ходить пять электричек в сутки, время в пути – менее 40 минут.



Спикер Госдумы осмотрел объект и сделал ряд замечаний. Так, Володин предложил увеличить высоту платформы и сделать ее на одном уровне с вагоном.

"Выход из поезда нужно сделать удобным, пассажиры должны получить возможность добираться до аэропорта с комфортом. Людям нельзя рисковать, выходя из поезда, они должны оценить комфорт и доступность", - отметил председатель нижней палаты. Также спикер поручил установить пандусы на лестницы.

Помимо железнодорожного транспорта, пассажиры аэропорта смогут воспользоваться автобусами из Саратова, Энгельса и Балаково. Володин предложил организовать маршрут по Южному подходу: таким образом время в пути из Саратова сократится до 1 часа и 10 минут.

Спикер Госдумы побывал и на взлетно-посадочной полосе, оценил полностью построенный пассажирский терминал. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы, устанавливается оборудование. Активно ведутся работы и по благоустройству прилегающей к воздушной гавани территории.

Планируется, что первый технический рейс в аэропорт "Гагарин" состоится в День авиации, 18 августа 2019 года. Из действующей воздушной гавани самолет перелетит в новую. На совещании в пассажирском терминале была объявлена и дата начала регулярных рейсов – 20 августа.

По словам Володина, "Гагарин" получит вторую категорию – практически всепогодный прием рейсов. Таким статусом обладают немногие региональные аэропорты России.

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что аэропорт "Гагарин" будет иметь международный статус. Планируется обустройство пункта пограничного перехода, который запустят одновременно с открытием воздушной гавани.

Напомним, аэропорт "Гагарин" возводится с нуля в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, включая 12 стоек регистрации.