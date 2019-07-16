Сельских депутатов избавляют от бумажной волокиты

Поправки освобождают таких депутатов от необходимости
собирать дополнительные справки при декларировании доходов. Это возможно, если
за отчетный год парламентарий не совершал покупок стоимостью, превышающей общий
доход депутата и и членов его семьи за три последних года.
Речь идет о приобретении земельных участков, недвижимости, транспорта, акций и ценных бумаг. Если таких покупок не было, то сельскому депутату достаточно сообщить об этом руководителю региона.
Как отметил Андрей Турчак, большая часть депутатов на селе - это врачи, учителя, социальные работники. Доход они получают по месту работы, а депутатскими вопросами занимаются на непостоянной основе. Декларирование для них – достаточно сложный и затратный процесс, отметил он.
"Чтобы вовремя подать декларации, сельским депутатам требуется не только отпрашиваться с работы для поездок в налоговую, но и преодолевать сотни километров пути, добираясь в районные центры за документами", – отметил секретарь генсовета "Единой России".
Для получения необходимых документов им приходится тратить личные средства, подчеркнул вице-спикер Совфеда. Он напомнил, что об этих проблемах сельские парламентарии часто говорят на встречах с представителями "Единой России".
Теперь принятый законопроект должен поддержать Совет Федерации. После этого документ отправится на подпись президенту.
Напомним, что ранее нижняя палата единогласно приняла предложенные Андреем Турчаком поправки в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в России". Вводятся альтернативные меры наказания муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларациях о доходах и расходах.
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