Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов
Поправки вносятся в статью 12-1 ФЗ "О противодействии
коррупции". Одобренный во втором чтении документ освобождает сельских депутатов
от сбора дополнительных справок при декларировании, если за отчетный год они не
делали крупных покупок, общая сумма которых превышает общий доход сельского
парламентария и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Это касается недвижимости, земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг или акций. В случае отсутствия сделок с такими активами, сельские парламентарии обязуются лишь сообщить об этом руководству региона в установленном законом порядке.
Большая часть депутатов на селе исполняют обязанности на непостоянной основе. В основном это врачи, учителя, социальные работники, имеющие доход лишь на постоянном месте работы, напомнил Андрей Турчак.
По его словам, собирать справки для декларации таким парламентариям затруднительно: им нужно отпрашиваться с работы, ехать порой за сотни километров в районные центры за нужными документами.
Более того, для получения выписок, к примеру, по банковским операциям, этим людям приходится тратить личные средства.
"Об этой и других проблемах, связанных с декларационными кампаниями на местном уровне, сельские парламентарии неоднократно говорили на встречах с представителями "Единой России", – отметил Турчак.
В первом чтении законопроект об упрощении подачи декларации для сельских депутатов был принят 29 мая. Весенняя сессия Госдумы продлится до конца июля, за это время документ планируется принять окончательно, после чего он поступит в Совет Федерации и на подпись президенту.
Ранее "Дни.ру" писали, что нижняя палата единогласно приняла предложенные Андреем Турчаком поправки в статью 40 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в России". Инициатива предусматривает введение альтернативных мер наказания муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларациях о доходах и расходах.
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