Зловещие предсказания Ванги и Эйнштейна о конце света начали сбываться

Тревогу начали бить не только ученые по всему миру, но и специалисты Организации Объединенных Наций (ООН). По их мнению, конец света не за горами, ведь уже все происходит именно так, как в свое время предсказывала ясновидящая Ванга и прогнозировал Эйнштейн.

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