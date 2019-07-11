Зловещие предсказания Ванги и Эйнштейна о конце света начали сбываться
По всей планете начали массово умирать пчелы. Великая болгарская предсказательница говорила: "Сперва исчезнут пчелы, а следом – человечество". Ванга тогда назвала точную дату конца света – 2004 год.
Альберт Эйнштейн уверял, что после исчезновения последней пчелы все люди Земли погибнут в течение четырех лет. По словам физика, планета уже тогда была обречена.
Самое ужасающее, что ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых данного вида к 2035 году. Также примечательно, что массовое вымирание пчел по всему миру началось в 2006–2007 годах. А это всего на пару лет позже даты, которую назвала слепая предсказательница.
Главная функция этих насекомых – опыление. На их долю приходится более 90% всех растений. В случае гибели пчел начнется продовольственный кризис. От голода погибнут миллионы человек – это и будет началом конца света, сообщает Life.ru.
Отметим, сначала вымирание пчел коснулось США. Эксперты обнаружили, что каждую зиму гибло 30% колоний. В три раза больше, чем раньше. Потом предшествующий концу света этап начался и в Европе – ежегодно минус 20% ульев. Наконец, эпидемия дошла до России. Самые медоносные регионы, такие как Башкирия, Рязань, Воронеж, потеряли сотни тысяч насекомых.
Предположительно, причин тут две: пестициды и сотовая связь Wi-Fi. С первой все понятно, но как быть со второй – неизвестно. Ясно одно – ученым нужно быстрее понять, как изолировать пчел от излучения.
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