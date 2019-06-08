Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
По словам медика, журналисту сделали компьютерную томографию головы – она "абсолютно нормальная". "Сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии", – сказал Мясников в комментарии ТАСС.
Кроме того, сообщил медик, журналисту провели и другие обследования – ультразвук живота, анализ крови. Мясников отметил, что у Голунова есть ссадина в области спины и небольшая гематома.
"В просторечии, синяк под левым глазом", – уточнил он.
Врач добавил, что в больницу корреспондента доставили с направительным диагнозом "Подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки". В ближайшее время журналиста выпишут из больницы, подчеркнул медик.
Напомним, корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали накануне по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД сообщили, что при личном досмотре у журналиста было обнаружено наркотическое вещество - метилэфедрон.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять рассмотрение этого дела под личный контроль, рассказала пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова. Столичный градоначальник призвал максимально объективно разобраться в обстоятельствах дела.
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