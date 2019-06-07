Маргарита Симоньян рискует потерять ребенка
Глава RT Маргарита Симоньян находится в больнице после инцидента с соратницей Алексея Навального Любовью Соболь. Ей опять назначили лекарственные препараты и вернули отмененную ранее капельницу.
Будущей матери сообщили безрадостную новость. По данным "Царьграда", врачи диагностировали угрозу выкидыша. Медики настаивают, чтобы медиаменеджер оставалась под их наблюдением.
Журналистку это заявление повергло в шок. Она надеется, что Всевышний не допустит самого страшного, и все обойдется.
"Чувствую себя нормально, слава Богу", – прокомментировала свое состояние Симоньян.
Напомним, что Маргарита оказалась в больнице после инцидента в редакции радиостанции "Эхо Москвы". Перед лифтом ее с включенной камерой и назойливыми вопросами атаковала Любовь Соболь. Она начала задавать коллеге неуместные вопросы.
Медиаменеджер сейчас избегает гаджетов. "Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих..." – цитирует Симоньян телеканал "360".
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