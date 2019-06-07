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Общество

Беременную Симоньян экстренно госпитализировали после скандала

прочитано 771 раз

Беременная журналистка Маргарита Симоньян была доставлена в больницу после скандала с общественным деятелем Любовью Соболь. Об этом сообщает RT.

Накануне главный редактор RT сообщила, что у входа в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" ее подкараулила юрист и стала задавать вопросы о Сергее Собянине, передает НСН. Симоньян отказалась от интервью, однако девушка стала преследовать ее по коридорам. Журналистке пришлось укрыться в кабинете Алексея Венедиктова, уточняет URA.ru.

Главный редактор RT останется в больнице на сутки. "Угроза прерывания беременности, что может быть на 18-й неделе?" – цитирует Симоньян "Интерфакс".

Автор: Полина Крылова7 июня 2019, 09:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А что, нельзя задавать вопросы. Вы хотя бы список таких "льготников": кому нельзя задавать вопросы. Что касается Симоньян - то она нетактичная, невежливая и все такое прочее
Гость
Ответить
Забыли упомянуть, что после инцидента с Соболь Симоньян спокойненько провела получасовой эфир)))За ее жизнь борются лучшие сммщики
1

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