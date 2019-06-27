Первых касаток и белух выпустили на волю из "тюрьмы"

Первых узников "китовой тюрьмы" сегодня выпустили на волю. Касатки и белухи снабжены спутниковыми маячками, чтобы ученые могли отследить и помочь им в случае ЧП, сообщает РИА "Новости".
Пока в естественную среду выпустили двух косаток и шесть белух. По словам ученых, животные немного нервничали, но довольно быстро освоились и теперь уплыли в открытые воды Сахалинского залива.
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