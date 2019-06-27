Актер из сериала "Альф" скончался после длительной борьбы с раком

Популярный американский актер Макс Райт умер на 76-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает портал TMZ.
Артист стал известным после участия в сериале "Альф". Макс Райт сыграл главу семьи Таннеров, которая живет вместе с обаятельным инопланетянином. Среди других работ актера – роли в картинах "Весь этот джаз", "Сон в летнюю ночь" и "Тень", сообщает РИА ФАН.
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