Стало известно имя заместителя Шойгу

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять должность заместителя министра обороны России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в окружении государственного деятеля.
24 июня Юнус-Бек Евкуров сообщил о намерении подать в отставку. Многие эксперты предположили, что политик принял такое решение из-за протестов, вызванных соглашением о границе с Чечней.
26 июня президент одобрил отставку Евкурова. Российский лидер назначил Мaхмуда-Aли Кaлимaтова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. До этого политик руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области, уточняет агентство НСН.
Жертвами разборок стали шесть человек
Продюсер пошел на крайние меры
Телеведущая расставила точки над i
Герцог Кембриджский готов подержать наследников
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Алибасов всех обманул?
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Родители выдают замуж
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Подруга эгоистка
Переписки с бывшей
Сестры Хачатурян