Народный артист России умер после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров умер в больнице, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры. "Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался", – рассказала собеседница ТАСС. Дата и место прощания будут объявлены позже.
Народного артиста госпитализировали 17 июня. По предварительной версии, на репетиции режиссер в темноте упал со сцены в оркестровую яму. Медики признали его состояние тяжелым. По факту произошедшего началась служебная проверка.
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