Назван лучший вуз России

Журнал Forbes составил рейтинг ста лучших высших учебных заведений России. В качестве параметров эксперты рассматривали качество образования, данные о трудоустройстве выпускников, востребованности молодых специалистов в регионах, а также количестве успешных предпринимателей среди них.
Первое место в рейтинге занял НИТУ "МИСиС". Он набрал 54,11 балла из 100 возможных. На второй строчке оказался Московский государственный институт международных отношений. Эксперты присвоили учебному заведению 52,24 балла. Тройку лидеров замкнул Московский физико-технических институт, набравший 52,01 балла, сообщает телеканал "360".
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