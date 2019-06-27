МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Столичный главк МЧС сообщил о том, что 27 июня в город придут сильные дожди. В некоторых местах ожидаются град и гроза. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, уточняет "Москва 24".
Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Автомобилистам следует снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, передает RT. При сильном ветре нужно парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций.
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