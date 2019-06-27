Скончался отец Эминема

Отец хип-хоп-исполнителя Эминема скончался в возрасте 67 лет от сердечного приступа. Маршалл Брюс Мэтерс – младший умер в собственном доме в штате Индиана, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Twitter.
Мужчина ушел из семьи, когда Эминему было два года, и никогда не пытался связаться с сыном. Впоследствии артист посвятил нерадивому отцу песни Cleanin 'Out My Closet и My Name Is, передает телеканал "360".
R.I.P. Marshall Bruce MATHERS, Jr. (1951-2019), American construction worker and musician (Daddy Warbucks). Estranged father of Marshall Mathers III, ‘Eminem’. pic.twitter.com/NFRppWPdQe— In__Memoriam (@In___Memoriam) 26 июня 2019 г.
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