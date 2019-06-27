Умерла звезда "Секретных материалов"

Американский актер Билли Драго умер на 74-м году жизни в Лос-Анджелесе, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Hollywood Reporter. Причина смерти не уточняется.

Билли Драго знаком зрителям по ролям в популярных сериалах. Актер снялся в таких проектах, как "Секретные материалы", "Сверхъестественное", "Зачарованные" и "Детективное агентство "Лунный свет", сообщает "Экспресс газета".