"Аэрофлот" взвинтит цены на билеты

Компания "Аэрофлот" повысит размер топливного сбора на рейсы с июля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Для рейсов между российскими городами топливный сбор увеличится на 235 рублей – до 2700 рублей. На направлениях между Москвой, Санкт-Петербургом и населенными пунктами Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении стоимость повысится на 360 рублей – до 1440 рублей, уточняет НСН.

Ранее руководство "Аэрофлота" назвало рост цены топлива одной из главных причин, по которой организация понесла убытки в начале 2019 года. Согласно официальной финансовой отчетности, убыток компании составил 15,75 миллиарда рублей – на 51,2% больше, чем в 2018-м, подчеркивает "Москва 24".