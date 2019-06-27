Трампу прилюдно плюнули в лицо

В Чикаго работница бара плюнула в лицо сыну американского президента. Эрик Трамп был возмущен этим поступком и назвал его отвратительным. Виновницу задержали сотрудники Секретной службы, сообщает телеканал "360".
Наследник лидера США обвинил в произошедшем демократов. По его мнению, сторонники партии некультурны. "Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем", – цитирует бизнесмена Life.
Сотрудницу временно отстранили от работы. Компания Alinea Group, которая владеет баром, разбирается в инциденте, отмечает URA.ru.
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