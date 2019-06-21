МЧС предупредило москвичей об аномальном зное

Экстренное предупреждение об аномальной жаре распространило московское МЧС в пятницу, передает "Москва 24". Жителей столицы просят избегать пребывания на солнце и выбирать светлую одежду, а также пить больше воды.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 32 градусов выше ноля. Осадков не ожидается. Похолодание придет в Москву не раньше воскресенья – в этот день прогнозируются кратковременные дожди и грозы, максимальная температура составит +21...+26 градусов, пишет Life.ru.
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