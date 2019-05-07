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Общество

Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира

Фото: er.ru
В рамках партийного проекта "ЕР" "Историческая память" в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция "Диктант Победы", посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе. 
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Центральной площадкой акции стал музей Победы на Поклонной горе в Москве. Старт диктанту дал генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.

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Также участников акции приветствовали член бюро высшего совета партии, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Историческая память", глава оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн.

А секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак присоединился к акции на Сапун-горе в Севастополе. На этом знаковом месте 75 лет назад происходила решающая битва за город.

Турчак напомнил о тех, кто отдал жизни в боях за свободу родины, кто в послевоенные годы восстанавливал страну и сам город-герой Севастополь. "Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям", – обратился секретарь генсовета "Единой России" к участникам акции.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

До начала основного этапа акции диктант прошел на ДальнемВостоке. В нем приняли участие пять тысяч человек из 11 регионов, одновременно работали 64 площадки. Они организованы в административных центрах, городах с населением более 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях.

За 45 минут участники должны ответить на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Часть заданий разрабатывали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. А в 14:00 на сайте Диктантпобеды.рф появилась возможность проверить свои знания в онлайн-тестировании.

Фото: er.ru

Акция "Диктант Победы" приобрела широкий международный размах. При помощи Россотрудничества ее площадки открылись в 23 странах – Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Турции и других государствах.

Всего 7 мая акция состоится на 1327 площадках. Итоги будут опубликованы на официальном сайте в День России, 12 июня.

Партийный проект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Автор: Иван Прошкин7 мая 2019, 14:45

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