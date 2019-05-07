Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира
Центральной площадкой акции стал музей Победы на Поклонной
горе в Москве. Старт диктанту дал генерал-полковник в отставке, почетный
профессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.
Также участников акции приветствовали член бюро высшего совета партии, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Историческая память", глава оргкомитета "Диктанта Победы" Александр Хинштейн.
А секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак присоединился к акции на Сапун-горе в Севастополе. На этом знаковом месте 75 лет назад происходила решающая битва за город.
Турчак напомнил о тех, кто отдал жизни в боях за свободу родины, кто в послевоенные годы восстанавливал страну и сам город-герой Севастополь. "Мы сегодня чествуем ветеранов, которые делают все для того, чтобы память о бесценной Победе хранилась не только в наших сердцах, но и была передана подрастающим поколениям", – обратился секретарь генсовета "Единой России" к участникам акции.
До начала основного этапа акции диктант прошел на ДальнемВостоке. В нем приняли участие пять тысяч человек из 11 регионов, одновременно работали 64 площадки. Они организованы в административных центрах, городах с населением более 500 тысяч человек, городах воинской славы и городах-героях.
За 45 минут участники должны ответить на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Часть заданий разрабатывали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. А в 14:00 на сайте Диктантпобеды.рф появилась возможность проверить свои знания в онлайн-тестировании.
Акция "Диктант Победы" приобрела широкий международный размах. При помощи Россотрудничества ее площадки открылись в 23 странах – Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Турции и других государствах.
Всего 7 мая акция состоится на 1327 площадках. Итоги будут опубликованы на официальном сайте в День России, 12 июня.
Партийный проект "Единой России" "Историческая память" следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
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