Акция "Диктант Победы" стартовала в России и 23 странах мира

В рамках партийного проекта "ЕР" "Историческая память" в России и 23 странах по всему земному шару стартовала масштабная акция "Диктант Победы", посвященная Великой Отечественной войне. К ней присоединился и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот день он находится в городе русской воинской славы – Севастополе.



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