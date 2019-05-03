Петербуржцы через петицию просят отозвать мандат у депутата ЗакСа Резника
Возмущенные жители потребовали "обязать депутата ЗакС Санкт-Петербурга Резника сдать анализ на наркотики и лишить мандата" после его странного поведения на Первомайском шествии. "Мы требуем компетентные органы предпринять необходимые меры для привлечения Резника к ответственности", – говорится в обращении петербуржцев.
В петиции, которая собрала более 2900 подписей, отмечают, что человек, принимающий важные для всего города законы, не имеет права употреблять запрещенные вещества.
"Мы выражаем подозрение, что Резник мог неоднократно находиться в неадекватном состоянии наркотического опьянения во время принятия решений, затрагивающих жизни каждого петербуржца" – пишут авторы петиции.
Резник должен сдать соответствующие анализы, которые смогут подтвердить или опровергнуть наличие наркотиков в крови. При положительном ответе у депутата следует отобрать мандат.
Подтверждение употребления Резником запрещенных веществ может поставить крест на его политической карьере.
Ранее бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов назвал странным поведение Максима Резника на первомайской демонстрации. Депутатский мандат и наркотики – вещи несовместимые, подчеркнул Милонов.
"Я считаю, если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться, потому что наркотики и депутатство – это несовместимые вещи", – подчеркнул парламентарий.
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