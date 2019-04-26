Измученный Быков рассказал о страшном отравлении
Дмитрий Быков практически уверен, что резкое ухудшение его здоровья в столице Башкирии связано с интоксикацией. Только вот чем именно отравился писатель – врачи так и не выяснили.
"Не знаю, чем я отравился. Не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок сахара, и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", – приводит слова Быкова в радиоэфире телеканал "360".
Информация о диабете и гипертонии – слухи, ничем подобным публицист, по его уверениям, не страдал. И особого пристрастия к алкоголю или запрещенным веществам, по его словам, не испытывает, передает НСН.
Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля во время перелета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из лайнера писателя сразу забрали в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии пациента. Подозревали инсульт, но позже эта информация была опровергнута.
Публициста ввели в состояние медикаментозной комы и доставили в Москву, напоминает Life. Журналист пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Дмитрий Быков заявил, что вскоре вернется в строй. Как сообщается, его выпишут 27 апреля.
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