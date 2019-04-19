Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии

Жена российского писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей в одной из столичных больниц, рассказала о состоянии здоровья супруга. Об этом сообщает "Москва 24".

По ее словам, за минувшую ночь состояние журналиста не изменилось. Она также обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить ее звонками и вопросами, но при этом поблагодарила за поддержку. Быков был госпитализирован в Уфе, но потом перевезен в Москву, напоминает телеканал "360".