Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
Суета вокруг Дмитрия Быкова возмутила россиян. Простые жители Уфы могут лечиться у местных врачей – а к писателю выслали специальную бригаду из госпиталя Бурденко. Спасать в стране, оказывается, больше некого, замечает популярный блогер.
"Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведь деменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручно гробил свое здоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, что стал сам себя поперек шире, а теперь его спасают", – пишет Лена Миро.
Блогер считает, что это несправедливо. Миро подчеркивает: она не против того, чтобы Дмитрия Быкова вылечили – но почему такое неравенство? "К Иванову, Петрову и Сидорову врачи из Бурденко не летят. Мерзко", – заключает Миро.
Тем временем стало известно, что консилиум врачей принял решение о перевозке пациента в столицу. Самолет с Дмитрием Быковым вечером 18 апреля вылетел из аэропорта Уфы. На борту находится бригада медиков и жена писателя, передает ТАСС.
Дмитрий Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии. Первоначально врачи подозревали у него острое нарушение мозгового кровообращения. Однако позже медики не подтвердили инсульт.
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