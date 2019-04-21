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Общество

Володин выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

Вячеслав Володин. Фото: Duma.Gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших в террористических актах на Шри-Ланке. Жертвами атаки стали почти 200 человек, более 300 пострадали.  
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По словам председателя нижней палаты, трагедия потрясла мир и задела каждого, вне зависимости от вероисповедания. Причастные к этому чудовищному преступлению должны понести суровое наказание, подчеркнул Володин.  

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160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Как показывает мировая практика, с террористами и их пособниками нельзя вести переговоры, отметил спикер. "Бездействие, попустительство и заигрывание с бандформированиями, террористическими, экстремистскими группировками, использование их в своих интересах, приводит к гибели невинных людей", – сказал законодатель. 

По словам Володина, Россия всегда боролась и будет и дальше последовательно сражаться с террористами. "И верным союзником и помощником тех, кто выступает против этого мирового зла", – заключил спикер. 

В воскресенье, 21 апреля, в католических церквях Шри-Ланки произошла серия взрывов во время празднования католической Пасхи.  По последним данным, в результате атаки погибло почти 200 человек, более 300 пострадали. Позже прогремели еще два взрыва в Дехивали-Маунт-Лавиния и столице государства – городе Коломбо.  

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. 

Автор: Иван Поляков21 апреля 2019, 13:27

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