Володин выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке
По словам председателя нижней палаты, трагедия потрясла мир и задела каждого, вне зависимости от вероисповедания. Причастные к этому чудовищному преступлению должны понести суровое наказание, подчеркнул Володин.
Как показывает мировая практика, с террористами и их пособниками нельзя вести переговоры, отметил спикер. "Бездействие, попустительство и заигрывание с бандформированиями, террористическими, экстремистскими группировками, использование их в своих интересах, приводит к гибели невинных людей", – сказал законодатель.
По словам Володина, Россия всегда боролась и будет и дальше последовательно сражаться с террористами. "И верным союзником и помощником тех, кто выступает против этого мирового зла", – заключил спикер.
В воскресенье, 21 апреля, в католических церквях Шри-Ланки произошла серия взрывов во время празднования католической Пасхи. По последним данным, в результате атаки погибло почти 200 человек, более 300 пострадали. Позже прогремели еще два взрыва в Дехивали-Маунт-Лавиния и столице государства – городе Коломбо.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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