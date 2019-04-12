Сердюкову нашли новую должность на передовой в Сирии
О перестановках в военном командовании узнал "Коммерсант" из своих источников. Сердюков сменит главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, руководившего действиями российских военных в Сирии последние несколько месяцев.
Сердюков займется организацией совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих в Идлибе, где сосредоточены свыше 35 тысяч боевиков. Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о взаимодействии в Сирии в прошлом году. Анкара должна взять ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением из зоны деэскалации Идлиб в демилитаризованную зону.
Планы России и Сирии начали воплощать в жизнь только сейчас: 11 апреля вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон вышли на патрулирование военные двух стран. Генерал Сердюков будет решать проблемы взаимодействия с турками в ближайшие недели. О штурме Идлиба, на котором настаивала Анкара, пока речи не идет.
Напомним, что российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада. В прошлом году, после разгрома "ИГ*", в Сирии созданы зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России, Ирана и Турции.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что "Исламское государство*" (запрещенная в России террористическая организация) разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
* Организация запрещена на территории РФ
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