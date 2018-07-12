Группа Вагнера помогла сирийцам освободить провинцию Дераа

Правительственная армия Сирии взяла под контроль провинцию Дераа на юго-западе страны. Большая часть территории уже освобождена от боевиков при непосредственном участии российской стороны.

В прошлом сирийские правительственные силы уже пытались захватить город, но потерпели неудачу. В этот раз сломить сопротивление удалось после вмешательства российской авиации. Кроме того, наши военные полицейские сопровождают миссию, которая будет вести переговоры с боевиками.

В СМИ также появилась информация о том, что в освободительной операции принимали участие и бойцы ЧВК Вагнера, которые регулярно оказывают помощь правительственным войскам на территории Сирии. Акербат, Пальмира, Дейр-эз-Зор – во многих решающих боях участие российских добровольцев играло решающую роль в исходе сражения с террористами.

О том, какими идеалами руководствуются бойцы группы Вагнера, принимая участие в сирийском конфликте, и своим мнением о роли ЧВК в борьбе с терроризмом с журналистами поделился полковник милиции Николай Сергеевич Кириллов.

Николай Кириллов – опытный военный, дважды принимавший участие в чеченских военных кампаниях, за свою работу был удостоен звания кавалера ордена Мужества, награжден медалями "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.





В интервью он обозначил свою позицию к группе Вагнера на примере одного из своих бойцов, Владимира Усачева. В 2000-м году Усачев погиб во время атаки боевиков на подступах к Грозному, посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации. В Чечню он уезжал от жены и новорожденного ребенка со словами "А кто, если не мы?", несмотря на то, что мог написать рапорт и остаться дома.

По мнению ветерана, в этой емкой фразе содержится ключевая мотивация добровольцев, отправляющихся в горячие точки. "В нашей жизни не все определяется деньгами", – убежден военный. Среди добровольцев немало бывших участников боевых действий, и помимо опыта за плечами у них есть своя твердая жизненная позиция: патриотизм, чувство сопричастности и понимание масштабов того зла, с которым они сражаются. Вряд ли кто-то из тех, кто отлично знает ужасы войны, стал бы снова рисковать здоровьем и даже жизнью ради одних лишь денег. По его словам, хорошее жалование можно получать и за менее трудоемкую и опасную работу – "да хоть мыть унитазы", но люди все равно выбирают этот путь.

Ветеран двух войн не сомневается в чести и чувстве долга перед Отечеством бойцов группы Вагнера. Без них не обходилось ни одно знаковое сражение с игиловцами (члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". – Прим.Ред.), а потому героизм их поступков и роль в сирийском конфликте трудно переоценить.