В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии

В Сирии уничтожена группировка террористов из 30 человек, которые были причастны к гибели трех военных из России в конце февраля в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает портал "ФедералПресс" со ссылкой на сообщение Министерства обороны. Военнослужащие считались пропавшими без вести.
Они возвращались домой после доставки гуманитарного груза в один из населенных пунктов провинции, когда на машину напала группа боевиков. После неравного боя они пропали. Все это время велась работа по поиску россиян. Теперь их гибель подтверждена, тела доставлены в Россию.
Слез на прощании с певицей не было
Девочка не может поверить в случившееся
"Зажрались!" – считают поклонники
Актриса появилась на кинопремьере
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Мужчины не ценят хорошего отношения
Сказал, что ему нужна девственница
Куриная диета
Постоянно мерзнут ноги
Крутит на минет.
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Таблетки для экстренной контрацепии
3 сигареты в день много?
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Как выгнать мигрантов из страны
Подруга специально нагнетает
Медовая диета
Какой самый точный тест на беременность?
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему русские женщины себя не любят?
Поболтаем?
Сказал, что ему нужна девственница
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Ранняя беременность
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса