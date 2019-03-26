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Происшествия

В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии

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В Сирии уничтожена группировка террористов из 30 человек, которые были причастны к гибели трех военных из России в конце февраля в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает портал "ФедералПресс" со ссылкой на сообщение Министерства обороны. Военнослужащие считались пропавшими без вести.

Они возвращались домой после доставки гуманитарного груза в один из населенных пунктов провинции, когда на машину напала группа боевиков. После неравного боя они пропали. Все это время велась работа по поиску россиян. Теперь их гибель подтверждена, тела доставлены в Россию.

26 марта 2019, 07:56

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