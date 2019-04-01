Москва подарит молодоженам незабываемые минуты

Два десятка необычных площадок для проведения свадеб откроются в Москве. Молодожены смогут заключить брак в старинной усадьбе, на высоте, под звездами или на стадионе.

Праздник "Красная горка" впервые пройдет в Москве 5 мая. К этому дню в столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака, написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Площадки откроются в торжественной обстановке. Пришедших туда молодоженов поздравят известные артисты. Градоначальник подчеркнул, что при выборе новых площадок учитывались разнообразные вкусы москвичей.

По процедуре регистрация брака на новых площадках не будет отличаться от стандартной: ее будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, стоимость останется прежней. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас: прийти в ЗАГС или через сайт mos.ru.

Самые необычные площадки расположились на высоте: они находятся в комплексе Москва-Сити и на Останкинской телебашне. Оттуда открывается завораживающий вид на столицу. Молодые смогут совершить и путешествие в прошлое: например, в усадьбу Муравьевых-Апостолов. Это особняк начала XIX века в стиле московского классицизма с величественными колоннами и рельефами в античном стиле.





Зарегистрировать брак теперь можно будет и в Храме Христа Спасителя. Он впечатляет своей монументальностью, красотой и богатством внутреннего убранства. Для любителей экзотики откроются двери Москвариума и Планетария, спортивным фанатам придутся по душе стадион "Спартак" или главная арена России – "Лужники".





Те, кто захочет превратить церемонию в настоящий спектакль, могут зарегистрировать брак в театре "Школа современной пьесы". Настоящие театральные подмостки, красный занавес и позолоченная лепнина на потолке. Здесь архитектура XIX столетия сочетается со свободолюбивым духом наших дней. Утонченные музыкальные натуры наверняка захотят насладиться волшебными звуками в Московском доме музыки.



