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Общество

Собчак сорвалась на мат после жесткого избиения

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак снова перешла на непарламентскую лексику. Телеведущая прокомментировала новость об избиении матери и брата блогера Юрия Дудя. 
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Свое отношение Ксения Собчак выразила в телеграм-канале одним коротким нецензурным словом. Телеведущая прикрепила к посту ссылку на Mash, который приводит подробности.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Как стало известно, На Анну Степановну и Игоря – маму и брата известного блогера Юрия Дудя – напали на западе столицы. Произошло это еще осенью. Женщина обратилась в полицию – однако тогда стражи порядка отказались возбуждать дело – как пишет канал, "списав в утиль" неприятный инцидент.

По данным телеграм-канала, 62-летняя Анна Степановна – преподаватель химии в школе Олимпийского резерва. Брату Юрия Дудя Игорю Александровичу – 39. Избивали их несколько человек прямо возле дома. В полиции заявили, что травмы несерьезные. Однако спустя несколько дней прокуратура отменила это решение. Дело вернули на дополнительную проверку. А 6 марта было возбуждено уголовное дело по статье 116 – побои.

Тем временем выяснилось, что дело об избиении брата Дудя и его мамы – глубоко семейное. Игорь и его  бывшая супруга делят между собой ребенка. Никто уступать не хочет. Избиение – точнее, оплеухи – стали частью семейной разборки. Потому полиция и не хотела в это вмешиваться, сообщает телегам-канал Baza.

Стражи порядка утверждают, что подобная история в семействе – далеко не первая. Тем не менее, после вмешательства прокуратуры дело все же возбуждено. 

Вся эта история возмутила Ксению Собчак. Однако комментарий ограничился одним словом – похожим на название полярного пушного зверька. Напомним, на днях сама телеведущая попала в очередной скандал. Гламурной блондинке даже пришлось спасаться бегством от любопытных журналистов.  Ее атаковали вопросами о режиссере Константине Богомолове, который, по слухам, является любовником Ксении Собчак, а также поинтересовались – правда ли, что она оформила развод с Максимом Виторганом. Светская львица под напором представителей СМИ просто сбежала.

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2019, 13:20
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