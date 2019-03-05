Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени
Все благодаря укреплению российской военно-морской
группировки у Керченского пролива. Спокойствие в районе Крымского моста взялись
обеспечивать корабли и подводные лодки Черноморского флота.
Чего стоит один только "Вышний Волочек". Современный корвет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", эффектные пуски которых по террористам в Сирии изрядно напугали наших западных "партнеров".
На днях военно-морская группировка у Крымского моста вновь пополнилась. На боевое дежурство встали два десантных катера БК-1 Росгвардии. Они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе.
Катеры оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и могут маневрировать при любой погоде на скорости до 80 километров в час. Корабли будут дислоцироваться в Керчи, совсем неподалеку от Крымского моста.
Укреплением военно-морских сил у Керченского пролива Россия ответила на ноябрьскую провокацию украинских ВМС и недавние маневры украинских моряков. В прошлом месяце они дважды проводили учения со стрельбой недалеко от переправы.
В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих к радикальным мерам против Крымского моста. Одни предлагали подорвать переправу, другие высказывали идею нанести по ней артиллерийский удар. Были и те, кто хотел атаковать мост авиацией.
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