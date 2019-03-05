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Общество

Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени

Фото: most.life
Российские моряки положили конец безрассудным действиям украинцев в районе Керченского пролива. Дважды устроивший стрельбу неподалеку от Крымского моста флот Незалежной теперь вряд ли посмеет даже приблизиться к переправе. 
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Все благодаря укреплению российской военно-морской группировки у Керченского пролива. Спокойствие в районе Крымского моста взялись обеспечивать корабли и подводные лодки Черноморского флота.

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На днях военно-морская группировка у Крымского моста вновь пополнилась. На боевое дежурство встали два десантных катера БК-1 Росгвардии. Они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе.

Катеры оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и могут маневрировать при любой погоде на скорости до 80 километров в час. Корабли будут дислоцироваться в Керчи, совсем неподалеку от Крымского моста.

Украинским провокациям у Крымского моста пришел конец. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Укреплением военно-морских сил у Керченского пролива Россия ответила на ноябрьскую провокацию украинских ВМС и недавние маневры украинских моряков. В прошлом месяце они дважды проводили учения со стрельбой недалеко от переправы.

Крымский мост под надежной охраной. Фото: most.life

В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих к радикальным мерам против Крымского моста. Одни предлагали подорвать переправу, другие высказывали идею нанести по ней артиллерийский удар. Были и те, кто хотел атаковать мост авиацией. 

Автор: Федор Лопырев5 марта 2019, 16:55
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