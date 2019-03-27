Всплыли сенсационные данные о деле маньяка Чикатило
По признанию следователя, это было последнее дело в его практике. Костоев признался, что маньяк Чикатило был хитрым и изворотливым преступником.
Сложность в расследовании дела ХХ века отягощалась тем, что в те годы еще не было возможности проведения экспертизы ДНК. Поэтому правоохранителям было необходимо получить чистосердечное признание задержанного нелюдя-душегуба.
Кроме того, за 12 лет расследования стражи порядка допустили много ошибок, и в результате был расстрелян другой человек. Рассказ Иссы Костоева записан в рамках документального проекта Следственного комитета России "Дела минувших дней".
По словам следователя, разговорить маньяка Чикатило было сложно. Хитрый изувер "держал дистанцию и молчал". Тогда Костоев стал, словно в игре в шахматы, действовать с преступником.
Он запросил карту подобных преступлений по всему СССР. Интернета в те годы, разумеется, тоже не было. Оказалось, что там, где были совершены зверские убийства, Чикатило в то время был в командировках. Поняв, что ему не отвертеться, маньяк заговорил. "Пока он не рассказал обо всех убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме меня и тех надзирателей, которые его охраняли", – поделился следователь по громкому делу.
Напомним, маньяк Чикатило совершил 53 доказанных убийства в 1978-1990 годах. Поиски преступника начались в 1983 году. Суд начался в апреле 1992 года и длился почти полгода. В феврале 1994 года маньяка Чикатило расстреляли в тюрьме Новочеркасска и похоронили в безымянной могиле.
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