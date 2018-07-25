Впервые опубликованы грязные откровения маньяка Чикатило

Самый страшный серийный убийца в СССР, чье имя стало нарицательным, – Андрей Чикатило – рассказал историю своей жизни в письмах. Более двух десятков посланий, каждое – на нескольких листах, исписанных с обеих сторон, – хранилось у поймавшего маньяка следователя.

Детали дела Чикатило раскрыл в своем последнем интервью генерал-майор милиции Виктор Бураков. Вскоре после этих съемок – 20 июля этого года – бывший следователь скончался в Ростове-на-Дону.

Как рассказал журналистам Бураков, в камеру следственного изолятора КГБ, где содержался Чикатило, подсадили осужденного за мошенничество гражданина. Тот своими рассказами о "суперадвокате", который якобы взялся за его защиту, вынудил маньяка подробно изложить историю своей жизни и преступлений. Письма в итоге попадали не к несуществующему защитнику, а к следователю.

В своих записках Чикатило рассказывал о тяжелом детстве: в частности, о голоде и о том, как его, 14-летнего, пыталась изнасиловать соседка. Был там также рассказ о том, как его, вернувшегося из армии стройного красавца, осаждали девушки – а он не мог им ответить взаимностью, так как у него начались проблемы сексуального характера.

Жертвами Андрея Чикатило, самого известного серийного убийцы времен СССР, с 1978-го по 1990 годы стали 53 человека. Как рассказал Бураков, первые признательные показания маньяк дал не следователю, а врачу-психиатру Александру Бухановскому. Позже, как утверждает генерал, все материалы, подготовленные Бухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивалась, либо отрицалась.

55-минутный фильм "30 мифов о Чикатило" опубликован на YouTube-канале "The люди". Картина раскрывает множество тайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, история о брате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Ветераны розыска в интервью журналисту заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать. По их словам, смертная казнь стала результатом давления на суд.