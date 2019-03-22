Ныряющий циклон заставил москвичей страдать
За окном конец марта, но впечатление такое, будто речь идет о конце ноября – начале декабря. По прогнозу центра погоды "Фобос", пик ненастья в Москве и области придется на середину дня.
Столичный регион атаковал ныряющий североатлантический циклон, пришедший из Скандинавии. Именно из-за него солнечная погода в Москве сменилась обильными осадками и гололедом.
Непогода будет продвигаться вглубь Русской равнины. "Ближе к вечеру похолодает. К часу пик ударят заморозки, что грозит образованием гололедицы", – приводит комментарий синоптиков о погоде в Москве сетевое издание m24.
Максимальная температура в столице составит +3. Ожидаются сильный ветер и мокрый снег, что прибавит страданий москвичам, которые окажутся в это время на улице. Водителей призвали быть осторожными на дорогах. Выпадет четверть месячной нормы осадков.
Сказалась ужасная погода в Москве и на транспортном сообщении. По состоянию на 10:15 в аэропорте Внуково задержан один рейс, в Домодедово – один задержан и два отменены, в Шереметьево задержали 18 рейсов, сообщает "Вечерняя Москва". В соцсетях россияне делятся фотографиями и видео ненастья в столице.
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