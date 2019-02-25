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Общество

Общественность вступилась за брошенную в СИЗО многодетную мать

Фото: www.globallookpress.com
Судьба москвички Александры Лисицыной не оставила равнодушными многих. Женщина, воспитывающая троих малолетних детей, уже несколько месяцев содержится в следственном изоляторе. Происходящее шокирует даже бывалых юристов и правозащитников, которые искренне недоумевают, зачем следствию понадобилось разлучать ее с семьей. Обвинение подозревает Лисицыну в мошенничестве, однако реальных доказательств вины женщины нет, уверены адвокаты. Вместе с общественностью они требуют освободить Александру из-под стражи и позволить ей вернуться к семье.  
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Уголовное дело против Александры Лисицыной напоминает настоящий театр абсурда. В 2014 году женщине предложили приобрести землю в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Цена была привлекательной, поэтому многодетная мать согласилась. Делая это, она не подозревала, в какой кошмар превратится ее жизнь через несколько лет.  

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Чтобы совершить сделку, знакомый Лисицыной порекомендовал ей двух специалистов. Однако мужчина вскоре умер, а та парочка выполнять свои обязательства на спешила. В итоге сделка сорвалась, а Александра благополучно о ней забыла. Жизнь пошла своим чередом – забота о троих детях, уроки английского в воскресной школе.  

Так продолжалось до 13 ноября 2018 года, когда в дверь квартиры Лисицыных постучались правоохранители. Они обыскали жилище, а саму мать доставили в Тверской районный суд Москвы, который сразу же заключил ее в следственный изолятор.  

Следствие полагает, что Лисицына, действуя в составе преступного сообщества, похитила у Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) участки на 37 миллионов рублей. Правоохранители утверждают, что перед эти земля была выведена из состава лесного фонда.  

Оказалось, что речь идет о тех самых участках, которые Лисицына так и не купила в 2014 году. Выяснилось, что по тем самым доверенностям земля была куплена у некоего неизвестного лица и оформлена на имя многодетной матери.  

Адвокаты женщины уверены: никаких доказательств вины их подзащитной у следствия нет. По словам юриста, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Шоты Горгадзе, никого из фигурантов дела (а всего их пять) Лисицына никогда не знала. 

Шота Горгадзе. Фото: gorgadze.ru

Странная ситуация и с указанными земельными участками. Защита предоставила генеральный план села Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, в котором сказано, что эта земля выведена из состава лесного фонда. Соответственно, никакого ущерба государству просто не может быть. Но приобщить эту информация к материалам дела судья на заседании 9 января почему-то отказалась.   

Более того, несмотря на разумные и объективные доводы защиты, которая просила отпустить многодетную мать под домашний арест, суд решил продлить ей содержание под стражей на месяц. Следующее заседание состоится 26 февраля. Месяца следствию показалось мало, и теперь оно хочет оставить Александру за решеткой еще на 60 дней, сокрушаются адвокаты Лисицыной.  

Происходящее с многодетной матерью адвокат Шота Горгадзе называет не иначе как "дремучим Средневековьем". "В XXI веке содержать в клетке человека допустимо только тогда, когда он представляет угрозу обществу, а если он не обвиняется в преступлении насильственного характера, никого не убил, не агрессивен, то мне непонятно, почему человек должен содержаться в тюрьме", – сказал юрист на пресс-конференции в Москве. 

Вступилась за Александру Лисицыну и в Совете Федерации. По мнению сенатора Елены Афанасьевой, в резонансном деле присутствует как недоработка следственных органов, так и несправедливость к многодетной матери и ее семье. 

"Дети Александры испытывают серьезное давление. Когда они выходят в школу, на улицу, некоторые напрямую говорят, что их мать находится в тюрьме, хотя вина человека еще не доказана", – сокрушается парламентарий.  

Зачем же следствию понадобилось бросать Лисицыну, ни разу ранее не привлекавшуюся к ответственности, за решетку? На этот счет у правоохранителей есть ряд "убойных" аргументов.

Они утверждают, что Александра, окажись на свободе, продолжит заниматься преступной деятельностью, попытается уничтожить улики, а то и вовсе скроется в неизвестном направлении.  

Тезисы обвинения адвокаты и общественность считают, мягко говоря, несостоятельными. По словам Шоты Горгадзе, доверенности хранятся у следствия, никуда не денутся и земельные участки.

Абсурдом защита считает и утверждения, что Лисицына может скрыться. Адвокаты напомнили следствию о современных методах слежки, например, об электронном браслете. Надень такой на человека – и он будет под круглосуточным контролем, сажать его в решетку совершенно необязательно.  

Фото: www.globallookpress.com

Горгадзе не исключает, что реальная цель удержания Лисицыной под стражей – выбить из нее показания, которые устроят следствие, в том числе признание вины. "С подобным в своей адвокатской практике я сталкивался неоднократно. Только после нужных следствию показаний человеку могли изменить меру пресечения", – отметил юрист. 

"Кроме того, я не исключаю, что руководство следственных органов просто не знает о происходящим "внизу", – сказал Горгадзе.  

С адвокатом согласился его коллега по Совету при президенте по правам человека, глава Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин: "Не удивлюсь, если многие дни с Лисицыной следственных действий не проводили, просто использовали заключение под стражу для подавления воли ее воли", – отметил правозащитник.  

Все время следствия Лисицына содержится в СИЗО №10 в подмосковном Можайске. Не самое плохое место на фоне других следственных изоляторов, но и там есть свои проблемы. "В прошлом году мы опросили 20 освобожденных, и оказалось, что 18 из них не получили медицинскую помощь в нужный момент", – рассказал Бабушкин.  

Да и вообще, подчеркивают правозащитники, мотаться из Можайска в Москву зимой в холодном, тесном и продуваемом ветрами автозаке – сущее мучение даже для здорового и крепкого мужчины, не говоря о Лисицыной с ее хроническими заболеваниями.  

"Александра подвергается наказанию за преступление, в котором ее только обвиняют, то есть сейчас она уже отбывает наказание в так называемом тюремном режиме в СИЗО, а данное наказание статьей 159 Уголовного кодекса России не предусмотрено", – подчеркнул руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов 

Правозащитник пообещал оперативно отреагировать, если суд решит оставить Лисицыну под стражей.

"Мы внимательно следим за ситуацией и при возникновении у Александры каких-то сложностей, при давлении на нее и несоблюдении ее прав, мы сразу включимся, отправим запросы, сделаем ряд публикаций. У нас есть разные методы", – отметил он.  

Помочь многодетной матери вызвались самые разные люди – депутаты, сенаторы, журналисты, члены ветеранских организаций и многие другие неравнодушные граждане. С поручительством за Лисицыну выступил Шота Горгадзе, а также прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров. 

Некоторые из тех, кто просят освободить Александру, лично с ней знакомы и могут охарактеризовать ее исключительно с положительной стороны. Так, почетный полярник СССР и России Владимир Кошелев давно знает Лисицыну, вместе с ней и другими полярниками они возрождали дрейфующую станцию на краю земли.  

"Она была в штабе. Молодая, приятная, спокойная", – рассказал Кошелев.  

Полярник обратился с ходатайством об изменении меры пресечения Александре. Он подчеркнул, что это была исключительно его инициатива.  

Фото: www.globallookpress.com

Хорошо знает Александру Лисицыну и священник отец Игорь. Он служит в Храме Архангела Михаила в Тропареве, в воскресной школе которого многодетная мать преподавала английский.  

По словам батюшки, Александра была у истоков основания школы. "Очень больно, что такие люди страдают", – сказал отец Игорь.  

По мнению Шоты Горгадзе, судья или следователь, который необоснованно отправил человека за решетку, должен нести личную ответственность за содеянное. "Лисицына не хочет подавать исков, она хочет забыть это и вернуться к детям. Но если будут продления содержания под стражей, то ее позиция изменится, и я буду первым, кто ей это порекомендует", – заявил адвокат. 

Чтобы привлечь больше внимание к резонансному делу, защитники Александры решили создать о ней сайт, где будет оперативно появляться информация о ходе дела и выкладываться материалы из СМИ. Кроме того, на ресурсе появится открытое письмо президенту, в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет.   

Под открытым письмом может подписаться любой неравнодушный человек. Игнорировать общественное мнение люди в погонах не должны, уверены правозащитники.    

Автор: Иван Прошкин25 февраля 2019, 20:28

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