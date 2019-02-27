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Общество

Московский суд оставил многодетную мать за решеткой

Фото: www.globallookpress.com
"Настоящее средневековье" – именно так юристы и правозащитники называют происходящее в деле москвички Александры Лисицыной. Мать троих несовершеннолетних детей, страдающая от хронических заболеваний, четвертый месяц томится в следственном изоляторе. Адвокаты женщины уверены, что оснований держать ее под стражей у следствия нет. Однако суд упорно игнорирует логичные доводы защиты: на заседании 26 февраля срок заключения снова был продлен. 
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Обвинение пытается представить Лисицыну как участника преступного сообщества. Якобы многодетная мать незаконным путем завладела дорогостоящими земельными участками в Подмосковье, которые находились в собственности государства. Адвокаты и правозащитники настаивают: доказательств вины Александры у следствия нет.

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Все началось в 2014 году, когда Лисицына задумалась о приобретении земли в Наро-Фоминском районе. Один из знакомых предложил ей помощь. Все, что требовалось от женщины – подписать две доверенности, что она и сделала.

Однако дело не двигалось, поэтому вскоре москвичка оставила эту затею. До недавнего времени она жила ничем не примечательной жизнью: растила детей, преподавала английский в воскресной школе. 13 ноября 2018 года жизнь Александры перевернулась: в этот день в дом многодетной матери с обыском пришли правоохранители. Саму Лисицыну, недолго думая, заключили в следственный изолятор.

Тогда же женщина узнала, что на ее имя у некоего неизвестного лица куплены участки. Те самые, которые Александра так и не приобрела в 2014 году. Оказалось, что земля куплена по доверенностям, которые она выдала в том же году.

Адвокаты и правозащитники задаются абсолютно логичным в такой ситуации вопросом: предположим, что Лисицына действительно виновна, тогда зачем она ждала все эти годы и не продавала участки? Ответа на этот вопрос у следствия, судя по всему, нет.

Защита попросила суд приобщить к делу выдержку из генплана поселка Селятино Наро-Фоминского района. В документе указано, что участки, которые якобы похитила Александра, государству в лице лесного фонда не принадлежат, а относятся к землям населенного пункта.

Фото: www.globallookpress.com

К материалам разбирательства добавили и соответствующее решение совета депутатов Наро-Фоминского района от 2017 года. Кроме того, отмечает защита Александра Лисицыной, на кадастровой карте земли лесного фонда и якобы похищенные земли не пересекаются. Это значит, что никакого ущерба государству, о котором говорит следствие, быть просто не может.

Обвинение, тем не менее, настаивает на своем. На последнем судебном заседании, состоявшемся 26 февраля, следствие попросило Тверской районный суд продлить Лисицыной срок содержания под стражей еще на два месяца - до 27 апреля.

Защита, в свою очередь, уже неоднократно просила изменить многодетной матери меру пресечения – отпустить ее под залог, поручительство или под домашний арест. К тому же мама Александры готова предоставить жилое помещение для содержания дочери.

Следствие в отношении Лисицыной ведется три с половиной месяца, за все это время правоохранители лишь провели допросы и ознакомились с материалами экспертизы, подчеркивают адвокаты. Зачем в таком случае держать человека в СИЗО, сокрушается защита.

На этот счет у следствия есть ряд "убойных" аргументов. Правоохранители полагают, что Александра, выйдя из следственного изолятора, бросится уничтожать улики и продолжит заниматься преступной деятельностью, а то и вовсе убежит в неизвестном направлении.

Адвокаты и общественность считают подобные тезисы абсурдными. Юрист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе отметил, что доверенности хранятся у следствия, да и земельные участки уж точно никуда от следователей не денутся. Несостоятельным защита считает и утверждение, что Александра может скрыться.

"Куда она побежит, она мать троих детей!" – недоумевает Горгадзе.

Еще один аргумент следствия в пользу тюремного заключения гласит, что Александра якобы может оказать давление на других фигурантов дела. Но и это утверждение защита считает крайне сомнительным. Адвокаты женщины подчеркивают, что она не знакомы ни с одним из подозреваемых, да и сами они подтверждают, что с Лисицыной никогда раньше не общались. Более того, отмечает защита, в записях телефонных разговоров, на которые ссылается следствие, нет ни одного слова об Александре и числящихся за ней участках.

Шота Горгадзе. Фото: gorgadze.ru

Горгадзе напомнил, что в современном мире есть большое количество способов слежки, к примеру, электронные браслеты. Надень такой на подозреваемого – и он точно никуда не скроется. Однако следствие по каким-то причинам продолжает настаивать на тюремном заключении.

Адвокаты и правозащитники готовы нести ответственность за Александру, они неоднократно пытались убедить суд, что многодетная мать никуда не денется. За нее вступились депутаты, сенаторы, журналисты, члены общественных организаций. С личным поручительством за Лисицыну выступил Шота Горгадзе, а также прославленный советский и российский ученый, профессор Артур Чилингаров.

Многие из тех, кто просит освободить многодетную мать, характеризуют ее исключительно с положительной стороны, отмечают ее активное участие в общественной деятельности.

Происходящее с Лисицыной Шота Горгадзе называет не иначе как "дремучим Средневековьем". "В XXI веке содержать в клетке человека допустимо только тогда, когда он представляет угрозу обществу, а если он не обвиняется в преступлении насильственного характера, никого не убил, не агрессивен, то мне непонятно, почему человек должен содержаться в тюрьме", – сказал адвокат.

Каждый день пребывания за решеткой для Александры превращается в мучительную борьбу за жизнь. У многодетной матери несколько заболеваний, в том числе серьезные проблемы с позвоночником, которые лишь усугубляются в СИЗО. "В следственном изоляторе подорвет здоровье даже крепкий и здоровый мужчина, что говорить о хрупкой женщине", – сокрушается Горгадзе.

Фото: www.globallookpress.com

Александра же хочет только одного – чтобы ее отпустили в семью, к детям, которые в ней так нуждаются.

К сожалению, суд проигнорировал совершенно логичные доводы защиты. Молодой судья полностью встал на сторону следствия и продлил заключение Лисицыной на два месяца – до 27 апреля.

"Для чего это сделано, какую опасность Александра Лисицына представляет для общества и к чему мы придем с таким отношением к своим согражданам? Я не понимаю", – прокомментировал решение суда Горгадзе.

Адвокат не исключает, что реальная цель удержания многодетной матери под стражей – выбить из нее показания, которые устроят следствие, в том числе признание вины. Кроме того, он предполагает, что руководство следственных органов просто не в курсе о происходящем "внизу".

Сдаваться адвокаты и правозащитники не намерены. "Мы будет подавать апелляцию и надеяться на справедливость в Мосгорсуде. Хочется верить, что решение судьи первой инстанции будет отменено и Александра выйдет на свободу", – рассказал Горгадзе о дальнейших планах защиты.

Для привлечения внимания к резонансному делу общественники создадут сайт о Лисицыной, где будет размещено открытое письмо руководству страны и правоохранительных органов. Подписаться под ним сможет любой желающий. 

Автор: Иван Поляков27 февраля 2019, 11:13

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