Министерство здравоохранения России разработало поправки в законодательство, которые приравняют вейпы и другие системы нагревания табака к обычным сигаретам. Об этом сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на "Известия".

Авторы инициативы полагают, что ужесточение мер повлечет за собой сокращение доли потребления табачной продукции до 5% до 2030 года. Еще через 20 лет такого понятия как "табак" в стране быть не должно, отмечает "Царьград". Если не принять должные меры сейчас, то электронные средства доставки никотина, стремительно набирающие популярность у молодежи, приведут к новой эпидемии "никотиновой зависимости", считают в Минздраве, пишет ToDay News Ufa.