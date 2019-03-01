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Общество

В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки

Кадр youtube.com
Исследователи опровергли официальную версию гибели туристов на Северном Урале. Они считают, что в деле о смерти студентов на перевале Дятлова слишком много белых пятен.
прочитано 527 раз

Журналист Николай Варсегов уверен, что истинной причиной гибели туристов не могла стать разбушевавшаяся стихия. По словам эксперта, четверо студентов имели очень "серьезные травмы", что неизбежно вызывает подозрения криминального характера. Он добавил, что версия насильственной смерти была озвучена сразу, однако по неизвестным причинам расследование решили прекратить.

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"Нас убеждают, что ребята погибли от стихии, справиться с которой они были не в состоянии. Но это чушь, потому что последняя четверка погибших имела очень серьезные травмы. К слову, криминальная версия всплыла сразу же и требовала своего расследования, но следователям сказали: дело закрыть", – передает слова репортера Ura.ru. Варсегов добавил, что результаты расследования, проведенного спустя 60 лет, – "нелепые и скоропалительные", а в самой истории "много белых пятен". 

С ним согласен активист регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Сергей Фадеев. По его мнению, в деле о гибели туристической группы много противоречий. Он раскритиковал версию урагана. Эксперт напомнил, что тела студентов обнаружили на снегу рядом с палатками. Погибшие были без верхней одежды. "Да, есть версия урагана. Но выйти из палатки в такую погоду без куртки, только в свитере, – так не сделает ни один человек. Уже происходит неувязка", – пояснил специалист.

Исследователь Дмитрий Буянов добавил, что мистические версии возникли из-за того, что дело с самого начала засекретили. "Никакие инопланетяне туда, конечно, не прилетали. Никакой мистики не было. Львиная доля странностей возникла по той причине, что дело изначально засекретили", – заключил он.

Недавно криминалисты Следственного комитета подвели итоги официального расследования. Как утверждают специалисты, причиной гибели группы туристов на перевале Дятлова в Свердловской области в 1959 году стали непростые природные условия, к которым студенты оказались не готовы. А мистическая версия возникла из-за "халатности" следователей.

Автор: Полина Крылова1 марта 2019, 15:45

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