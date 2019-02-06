"Единая Россия" займется газовой безопасностью

"Единая Россия" выработала комплекс мер по безопасному использованию газа в быту. В партии полагают, что, в первую очередь, необходимо усилить проверки газового оборудования.

Партийный проект "Школа грамотного потребителя" предлагает комплекс мер по безопасному использованию газа в быту. Основное, что необходимо сделать для предотвращения трагедий, подобных магнитогорской – ввести более жесткие требования к специализированным газовым организациям и регламенту проверок, синхронизировать их с проверками дымоходов и вентиляции. Также важно запретить продажу газового оборудования без системы "газ-контроль".

Как сообщил глава общественного совета партпроекта, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, все эти меры разработаны по итогам первого заседания внутрипартийной дискуссионной площадки "Благополучие человека". Свой вклад внесли и общественные советы "Школы грамотного потребителя" в регионах. Все свои идеи единороссы передадут в правительство и Госдуму.





Главная задача партийного проекта "Школа грамотного потребителя" – помочь людям в реализации своих жилищных прав. Общественный совет проекта возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.