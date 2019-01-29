В "ЕР" выступили против штрафов за отказ от счетчиков на газ
В случае принятия таких поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) стоимость самих счетчиков может резко возрасти, предупредил парламентарий. "Нужно также учитывать технические возможности установки приборов учета", – отметил партиец.
Гладких призвал не забывать, что иногда по тем или иным причинам граждане не могут установить такие счетчики. Нужно понимать, что у людей должно быть время и возможности для устранения препятствий, добавил законодатель.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможных поправках в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым ответственность за отсутствие счетчиков на газ возлагается на граждан.
Напомним, до этого партийцы раскритиковали инициативу о введении социальных норм энергопотребления. Единороссы назвали ее несправедливой. Такое решение вызовет негативное отношение у граждан, отметил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Также в "Единой России" высказывали сомнение относительно взимания платы за регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет. Член нижней палаты Евгений Ревенко отметил, что соответствующий законопроект может ограничить свободу общения.
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