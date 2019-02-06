"Единая Россия" выступает за льготы для членов совета дома
Партийный проект "Школа грамотного потребителя" предложил приравнять членов совета дома к льготникам, которые освобождены от уплаты страховых взносов. Эту идею озвучил координатор партпроекта, глава Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов.
Он объяснил смысл предложения: в партию обратились активисты из двух регионов и рассказали, что у них в налоговые службы вызывают членов советов, которым по инициативе собственников выплачивается вознаграждение. Налоговики требуют уплаты страховых взносов, а в противном случае выставляют большие штрафы.
Козлов пояснил, что полученное небольшое вознаграждение расходуется чаще всего не на личные цели, а на организационные. "Эти траты идут на управление домом, взаимодействие с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, контроль качества работ", – сказал координатор партпроекта единороссов.
По его мнению, возможность выплачивать вознаграждения по решению общего собрания собственников – это одна из стимулирующих мер для развития советов домов. От этого зависят, в том числе, и работы по обслуживанию и ремонту домов.
Партийный проект "Школа грамотного потребителя" помогает гражданам реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией, создать совет дома и снизить расходы на общедомовые нужды. Координирует работу проекта Александр Козлов, его общественный совет возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.
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