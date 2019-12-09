Где в России больше всего пьют и курят

Большинство приверженцев таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, проживают в Ямало-Ненецком автономном округе. Именно этот регион расположился на нижней строчке рейтинга, который подготовили исследователи по предоставленным данным Росстата и Генпрокуратуры.
При составлении списка учитывалось употребление табачных изделий и крепких напитков, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году, отмечает FlashNord. Эти данные помогли экспертам составить полную картину происходящего в России.
Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа, на нижних строчках рейтинга оказались Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области, передает НСН со ссылкой на РИА Новости. Примечательно, что эти территории находятся далеко от центра России. Пользователи Сети отметили, что жители этих областей пьют из-за безысходности и отсутствия перспектив.
"Ямал на первом, потому что север! А количество алкоголиков – женщин где вы думаете? Посмотрите и ужаснетесь! Курган пьет от безысходности и отсутствия всяких перспектив (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Безработица или дикая переработка по времени и напряженности на работе за низкую зарплату– вот корень всех проблем и высокой смертности в курганской области", "Хоть в чем-то курганоиды отличились !!!!!!! Есть куда стремиться – на первое место чтоб попасть надо больше потреблять курева и выпивона!" – высказались комментаторы под заметкой URA.ru.
Что касается списка областей, где приверженцев вредных привычек меньше всего, в него вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Столица России оказалась на 53-м месте.
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