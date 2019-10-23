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Общество

Никотин: запреты и новые подходы

Фото: www.globallookpress.com
Евразийская экономическая комиссия может разработать технический регламент для никотиносодержащей продукции, с соответствующим предложением выступила Армения. К таким изделиям относятся электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) и электронные средства доставки никотина (вейпы, электронные сигареты). Предполагается, что будет разработан единый перечень обязательных требований к производству, хранению, перевозке и реализации продуктов, который будет действовать на всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). 
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Как сообщали российские СМИ, такой подход к регулированию позволит производителям указывать преимущества продуктов перед обычными сигаретами, сократить поступление контрафакта на рынок ЕАЭС и ограничить доступ несовершеннолетних к никотиносодержащим изделиям.

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Сигаретам нашли альтернативу

Эта работа ведется на фоне внесения Минздравом обновленной антитабачной концепции на рассмотрение правительства и повышенного внимания ведомства к электронным сигаретам – в сентябре замминистра Олег Салагай рассказал о поручении изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и смертностью.

В результате в России ограничениями на продажу вейпов определенным группам населения в Пензе, Санкт-Петербурге и Бурятии продолжилась волна ограничительных мер в отношении альтернативных устройств доставки никотина, начавшаяся после того, как в январе Минпромторг предложил проект ФЗ "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". В этом году ограничения были утверждены Мосгордумой, Пермским краем и Чеченской республикой.

Волна критических государственных инициатив вызвана рядом зафиксированных в США летальных случаев, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. К настоящему времени в Соединенных Штатах зарегистрировано около 1 479 случаев легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, 33 из них завершились смертью пациентов.

Комментируя ситуацию, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), федеральное агентство американского Минздрава, ответственное за обеспечение общественного здоровья, еще раз подчеркнуло, что основная причина развития легочных патологий у пациентов – употребление несертифицированных смесей для электронных сигарет и вейпов, содержащих ТГК (тетрагидроканнабинол).

К такому же выводу ранее пришло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), рекомендовавшее отказаться от покупки компонентов для вейпов и электронных сигарет в несертифицированных магазинах.

Другими словами, причина болезни – не сами устройства, а поддельные продукты для этих устройств, легкодоступные в ряде американских штатов, где разрешено употребление марихуаны (таких штатов насчитывается более 20).

Получается, что реальный корень проблемы заключается в доступности контрафактной продукции, в том числе и для несовершеннолетних. Американские города наводнены дешевыми компонентами для электронных сигарет и вейпов, включая загустители и ароматизаторы. Легкая доступность и критическая опасность для здоровья – ключевые причины эпидемии легочных заболеваний в США, которые даже получили отдельное название – EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпингом.

В этой связи минздрав США разрабатывает план мер по ограничению продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов без содержания никотина. Ряд штатов, включая Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон (округ Колумбия) запретили продажу, не дожидаясь принятия финальной версии документа.

При этом, в отличие от российских регионов, в случае американских штатов не идет речи о запрете на продажу никотиносодержащих электронных сигарет и жидкостей для вейпа. Более того, в октябре на американский рынок первой в мире вышла система нагревания табака IQOS, принципиально отличающаяся по защищенности и принципу работы от вейпов и электронных сигарет.

По мнению Дэвида Абрамса, профессора Нью-Йоркского университета, самого крупного частного исследовательского центра в США, переход на электронные системы доставки никотина (вейпы и электронные сигареты) и электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) – наиболее реальный шанс избавиться от сигарет и заменить их на более безопасный способ потребления никотина за последние 120 лет.

Профессор выразил уверенность, что курильщикам по всему миру нужна альтернатива, в то время как названные никотиносодержащие продукты действительно на 95% менее вредны в сравнении с обычными сигаретами.

Предоставление разумной альтернативы не предусмотрено жесткими условиями российского антитабачного законодательства: с 2020 года на вейпы и устройства для нагревания табака начнут действовать акцизы, а в перспективе планируется распространить ограничения, действующие в отношении обычных сигарет, и на эти инновационные продукты.

Стремление обеспечить сокращение потребления никотина населением по жесткому сценарию, связанному с увеличением стоимости конечных изделий вне зависимости от их типа, может привести к увеличению доли контрафактной продукции на российском рынке и росту сопутствующих угроз для общественного здоровья.

Разработка технического регламента для никотиносодержащей продукции может стать позитивным примером регулирования, учитывающего как риски, так и преимущества данной продукции, при этом сохраняющего альтернативу для курильщиков, еще не готовых отказаться от привычки полностью, но намеренных сократить негативное воздействие на организм.

Что одержит верх – обобщенный подход, направленный на полное искоренение никотиновых продуктов, или диверсифицированный, направленный на сокращение рисков для всех вовлеченных в процесс потребления никотина групп населения, – покажет время.

Автор: 23 октября 2019, 11:37

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