Никотин: запреты и новые подходы

Как сообщали российские СМИ, такой подход к регулированию
позволит производителям указывать преимущества продуктов перед обычными
сигаретами, сократить поступление контрафакта на рынок ЕАЭС и ограничить доступ
несовершеннолетних к никотиносодержащим изделиям.
Эта работа ведется на фоне внесения Минздравом обновленной антитабачной концепции на рассмотрение правительства и повышенного внимания ведомства к электронным сигаретам – в сентябре замминистра Олег Салагай рассказал о поручении изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и смертностью.
В результате в России ограничениями на продажу вейпов определенным группам населения в Пензе, Санкт-Петербурге и Бурятии продолжилась волна ограничительных мер в отношении альтернативных устройств доставки никотина, начавшаяся после того, как в январе Минпромторг предложил проект ФЗ "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". В этом году ограничения были утверждены Мосгордумой, Пермским краем и Чеченской республикой.
Волна критических государственных инициатив вызвана рядом зафиксированных в США летальных случаев, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. К настоящему времени в Соединенных Штатах зарегистрировано около 1 479 случаев легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, 33 из них завершились смертью пациентов.
Комментируя ситуацию, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), федеральное агентство американского Минздрава, ответственное за обеспечение общественного здоровья, еще раз подчеркнуло, что основная причина развития легочных патологий у пациентов – употребление несертифицированных смесей для электронных сигарет и вейпов, содержащих ТГК (тетрагидроканнабинол).
К такому же выводу ранее пришло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), рекомендовавшее отказаться от покупки компонентов для вейпов и электронных сигарет в несертифицированных магазинах.
Другими словами, причина болезни – не сами устройства, а поддельные продукты для этих устройств, легкодоступные в ряде американских штатов, где разрешено употребление марихуаны (таких штатов насчитывается более 20).
Получается, что реальный корень проблемы заключается в доступности контрафактной продукции, в том числе и для несовершеннолетних. Американские города наводнены дешевыми компонентами для электронных сигарет и вейпов, включая загустители и ароматизаторы. Легкая доступность и критическая опасность для здоровья – ключевые причины эпидемии легочных заболеваний в США, которые даже получили отдельное название – EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпингом.
В этой связи минздрав США разрабатывает план мер по ограничению продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов без содержания никотина. Ряд штатов, включая Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон (округ Колумбия) запретили продажу, не дожидаясь принятия финальной версии документа.
При этом, в отличие от российских регионов, в случае американских штатов не идет речи о запрете на продажу никотиносодержащих электронных сигарет и жидкостей для вейпа. Более того, в октябре на американский рынок первой в мире вышла система нагревания табака IQOS, принципиально отличающаяся по защищенности и принципу работы от вейпов и электронных сигарет.
По мнению Дэвида Абрамса, профессора Нью-Йоркского университета, самого крупного частного исследовательского центра в США, переход на электронные системы доставки никотина (вейпы и электронные сигареты) и электронные средства нагревания табака (IQOS и пр.) – наиболее реальный шанс избавиться от сигарет и заменить их на более безопасный способ потребления никотина за последние 120 лет.
Профессор выразил уверенность, что курильщикам по всему миру нужна альтернатива, в то время как названные никотиносодержащие продукты действительно на 95% менее вредны в сравнении с обычными сигаретами.
Предоставление разумной альтернативы не предусмотрено жесткими условиями российского антитабачного законодательства: с 2020 года на вейпы и устройства для нагревания табака начнут действовать акцизы, а в перспективе планируется распространить ограничения, действующие в отношении обычных сигарет, и на эти инновационные продукты.
Стремление обеспечить сокращение потребления никотина населением по жесткому сценарию, связанному с увеличением стоимости конечных изделий вне зависимости от их типа, может привести к увеличению доли контрафактной продукции на российском рынке и росту сопутствующих угроз для общественного здоровья.
Разработка технического регламента для никотиносодержащей продукции может стать позитивным примером регулирования, учитывающего как риски, так и преимущества данной продукции, при этом сохраняющего альтернативу для курильщиков, еще не готовых отказаться от привычки полностью, но намеренных сократить негативное воздействие на организм.
Что одержит верх – обобщенный подход, направленный на полное искоренение никотиновых продуктов, или диверсифицированный, направленный на сокращение рисков для всех вовлеченных в процесс потребления никотина групп населения, – покажет время.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,