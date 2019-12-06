Жара зимой: россиянам пообещали аномальный декабрь

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие 10 дней на большей части территории России установится аномальная погода. По словам метеоролога, температура воздуха может превысить климатическую норму на 12-14 градусов, передают "Невские Новости".
Вильфанд отметил, что превышение нормы произойдет во многих регионах страны от европейской части России до Западной и Средней Сибири.
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