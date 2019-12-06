Сделано заявление о 40-градусном морозе на Новый год

Граждане опасаются, что в центральной части России Новый год придется встречать в условиях 40-градусного мороза. Сотрудники Гидрометцентра заявили, что спрогнозировать погоду на конец месяца пока невозможно.
По данным телеканала "360", лишь синоптикам-экстрасенсам под силу определить, какой будет температура через 20 и более дней. Прогноз высокой точности возможен только на пять-семь дней вперед. Отмечается, что последний раз настоящий зимний мороз был зафиксирован в конце 1970-х годов.
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