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Как Москва стала большой школой

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Москва – один из самых передовых и быстроразвивающихся мегаполисов. Столичное образование благодаря проведенным правительством изменениям по праву занимает лидирующие позиции в мире. Это подтверждают не только мнения учеников и их родителей, но и результаты независимых международных исследований.
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По итогам международного тестирования PISA-2018, столичные школьники по уровню читательской грамотности вошли в тройку лучших в мире, по математической – в пятерку, а по уровню естественнонаучной грамотности оказались на шестом месте. Кроме того, московские школьники – в мировых лидерах по компьютерной грамотности. Они заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS по итогам 2018 года. По данным международной консалтинговой группы Bain & Company, Москва – одна из лидеров среди мегаполисов по доступности качественного образования.

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Столичное образование успешно формирует у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными в условиях современного большого города, дает им те знания, которые понадобятся не только сейчас, но и в ближайшей перспективе.

"Москва создает равные условия для получения образования в каждом районе. Это и предпрофессиональные классы, когда на выбор каждому школьнику предложены разные профили обучения: инженерный, академический, медицинский, кадетский, ИТ. Это и огромное количество кружков и секций рядом с домом, и возможность побывать в ведущих вузах и предприятиях столицы, чтобы определиться с будущей профессией. По сути наш город стал огромным образовательным пространством, где каждый школьник может реализовать свои таланты и добиться успеха", – рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В инженерных, медицинских, академических, кадетских и ИТ-классах в 307 школах учатся более 35 тысяч ребят. 

Кружки на любой вкус

В Москве активно развивается дополнительное образование. У столичных школьников есть уникальная возможность выбрать кружок или секцию по своим интересам. Их опытные преподаватели помогают детям с самого раннего возраста раскрыть свои способности. В помощь им самое современное оборудование для исследований, научных экспериментов, которое приобретает город. Оно активно используется не только на уроках, но и на занятиях в кружках.

Фото: Агентство городских новостей

В Москве открыто более 120 тысяч кружков и секций, в них занимается свыше миллиона ребят.  

Самыми востребованными у московских школьников оказались кружки технического и естественно-научного направлений. Посещая их, они готовятся к поступлению и учебе в инженерных и медицинских классах.

Суббота с пользой

Огромной популярностью пользуется образовательный проект "Субботы московского школьника", который стартовал шесть лет назад. За это время для них организовали более 23 тысяч различных полезных мероприятий: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными учеными, актерами, путешественниками. Если в 2013 году такие активности проходили на 71 городской площадке, то сейчас уже на 425. Причем все мероприятия совершенно бесплатны.

Участниками "Суббот московского школьника" стали топовые университеты Москвы, колледжи, научные институты, предприятия, музеи, галереи, спортивные учреждения, предоставив ребятам и их родителям уникальную возможность воспользоваться интеллектуальными ресурсами мегаполиса.

Более миллиона юных москвичей стали участниками "Суббот московского школьника". 

Каждую "Университетскую субботу" ведущие вузы столицы организуют десятки различных мероприятий для школьников, которые проводят ученые и вузовские преподаватели. Например, учащиеся ставят опыты в научных лабораториях, знакомятся с новейшими разработками и тем самым готовятся к поступлению в университет по выбранной специальности.

Фото: Агентство городских новостей

Выбирая направление "Профессиональная среда", школьники могут познакомиться с востребованными специальностями и компетенциями будущего, определиться с профессиональным выбором и пройти стажировку на предприятии.

А блок "Мультидисциплинарная суббота московского школьника" – это целый набор увлекательных и разнообразных занятий – от истории и искусства до науки и космоса. Это поездки в Звездный городок и знакомство с достижениями отечественной космонавтики, развитие лидерских навыков, сдача нормативов ГТО и мастер-классы Олимпийских чемпионов, повышение финансовой грамотности, знакомство с телевизионными профессиями и многое другое.

"Этот проект развивается, исходя из интересов школьников. У них есть возможность оценить мероприятие, которое они посетили, и предложить новые направления. Именно таким образом в этом году появились "Научные субботы" и "Транспортные субботы", – подчеркивает Антон Молев.

Еще один уникальный столичный проект в образовании – кружки от чемпионов, когда победители Всероссийской олимпиады школьников и Национального чемпионата "Молодые профессионалы" делятся своими знаниями и умениями с юными москвичами и готовят их к успешному выступлению на различных интеллектуальных соревнованиях.

Фото: Агентство городских новостей

Результаты московских школьников по итогам исследования PISA-2018

Читательская грамотность – 3 место

Математическая грамотность – 5 место

Естественнонаучная грамотность – 6 место

Результаты московских школьников по итогам исследования PISA-2016

Читательская грамотность – 6 место

Математическая грамотность – 6 место

Естественнонаучная грамотность – 12 место

Автор: 13 декабря 2019, 16:40

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