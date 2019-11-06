Ливни и снегопады: на Россию обрушился мощный циклон

Мощный грозовой циклон пришел сразу в несколько российских регионов. В Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. Более 30 сел подтоплены, шесть из них отрезаны от райцентров из-за размыва дорог.
В Липецкой, Воронежской, Смоленской и Курской областях гуляет штормовой ветер. На Дальний Восток и север европейской части России обрушились сильные снегопады. В Коми и Архангельской области было объявлено штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".
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