Россиянин привязал хромую собаку к мчащейся машине

Неизвестный водитель привязал хромого пса к автомобилю. На кадрах, размещенных в "Инстаграм", видно, как машина едет по дороге с оживленным движением, а за ней еле поспевает, подпрыгивая, собака на поводке.
Пользователи соцсети не оценили идею водителя и раскритиковали его за жестокое обращение с животным, передает Life. Они предложили поменять местами человека и животное.
Популярные темы форума
Как повысить рождаемость?
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Предложили сняться в порно
Не делает куни
как быстро покинуть этот мир
Волосы на Влагалище.
не оценила подарок
С китайцем или с негром?
Шкура