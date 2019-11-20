Кошачий корм подарили молодоженам в Подмосковье вместо букетов

В Наро-Фоминске после бракосочетания пара получила в подарок корм для домашних животных вместо букетов. Выяснилось, что молодожены сами попросили об этом друзей.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", такой презент сильно удивил сотрудников ЗАГСа. Супруги пояснили, что считают цветы пустой тратой денег, а вот корм пригодится питомцам. Они отправили его в местный приют для животных.
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